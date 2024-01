Zakaz ma rozpocząć się w poniedziałek 22 stycznia i potrwać do 20 lutego 2024 roku, dotyczy on łowisk u wybrzeży Atlantyku położonych między Finistere w Bretanii a granicą z Hiszpanią. Działanie jest skutkiem zeszłorocznej decyzji najwyższego sądu administracyjnego we Francji który nakazał wprowadzenie ograniczeń w połowach po apelach ekologów o ochronę delfinów.

Miesięczny zakaz ma być pierwszym tego typu działaniem francuskich władz od czasu zakończenia II wojny światowej.

Lokalni rybacy wskazują jednak, że zakaz jest „absurdalny”. Według przedstawicieli branży, zakaz ma skutkować stratami w wyskości milionów euro. Rząd Francji obiecał wypłaty rekompensat - Minister Christophe Béchu zapowiedział, że aż 75% strat zostanie pokrytych i wypłaconych „tak szybko, jak to możliwe”. Dochodzą do tego głowy, że wypłaty będą niewystarczające, a same zwierzęta mają nie być zagrożone.

Według raportów wstrzymane mają zostać prace około 450 francuskich statków.