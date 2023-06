Rosja i BRICS. Władimir Putin planuje igrzyska dla połowy świata

Czy Rosjanie pojadą na igrzyska w Paryżu

Rosjanie szykują się na sytuację, w której decyzje międzynarodowych federacji ograniczą ich reprezentację na igrzyskach w Paryżu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej ich dopuszczenia do olimpijskiego startu, rekomendował jedynie umożliwienie tamtejszym sportowcom występów w zawodach kwalifikacyjnych - na określonych warunkach.

Rosjanie - respektując rekomendacje - mogliby wysłać na igrzyska ok. 180 sportowców. Dwa lata temu w Tokio było ich 335 i przywieźli do kraju 71 medali

Reguły te pozwalają na udział w imprezach jedynie indywidualnym sportowcom - a nie drużynom - którzy wystąpią bez flagi i narodowych barw, nigdy nie wspierali wojny oraz nie mają powiązań z resortami siłowymi. To warunki, których uczciwe wypełnienie byłoby niemal dyskwalifikujące, bo wielu tamtejszych potencjalnych olimpijczyków to wojskowi.

Restrykcyjnie do weryfikacji sportowców podeszła chociażby Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE), ale już na mistrzostwach świata w judo widzieliśmy wielu zawodników, którzy w przeszłości zdobywali medale na wojskowych igrzyskach jako zawodnicy CKSA Moskwa. Wszystko dzięki temu, że dziś oficjalnie są zatrudnieni jedynie w Narodowym Centrum Treningowym.

Matycin policzył niedawno, że - respektując rekomendacje - Rosjanie mogliby wysłać na igrzyska ok. 180 sportowców. Dwa lata temu w Tokio było ich 335 i przywieźli do kraju 71 medali. Czternaście - w tym pięć złotych - zdobyły drużyny. Niektórzy uważają, że Rosjanie sami mogą igrzyska zbojkotować, zamiast wysyłać do Paryża reprezentację kadłubową. Nic dziwi, że szykują alternatywne rozwiązanie.