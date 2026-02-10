Aktualizacja: 10.02.2026 16:26 Publikacja: 10.02.2026 15:37
Moment zatrzymania Rebeki Ringstrom przez agentów imigracyjnych
Foto: Collette Adkins via Reuters
Po zatrzymaniu, które zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową, 42-letnia matka siedmiorga dzieci została przewieziona do budynku federalnego w centrum Minneapolis, gdzie funkcjonariusz wręczył jej mandat karny na podstawie federalnego prawa, które penalizuje utrudnianie pracy funkcjonariuszom organów ścigania.
To – jak podaje Reuters – kolejne takie działanie ICE wobec jednego z tysięcy lokalnych aktywistów za naruszenie Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), który obejmuje każdego, kto „napada siłą, stawia opór, sprzeciwia się, utrudnia, zastrasza lub przeszkadza” funkcjonariuszowi federalnemu wykonującemu obowiązki służbowe”. Postępowanie takie może być uznane za wykroczenie lub za przestępstwo (grozi za nie do 20 lat pozbawienia wolności lub 8 lat za działania bez użycia śmiercionośnej lub niebezpiecznej broni).
Jak zauważa Reuters, to część szerszych działań administracji Trumpa, mających na celu ukrócenie przeciwników ICE, przedstawianych jako buntowników stanowiących zagrożenie dla funkcjonariuszy i utrudniających aresztowania imigrantów z przeszłością kryminalną. – Napaść i utrudnianie pracy funkcjonariuszom organów ścigania jest przestępstwem – powiedziała rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, Tricia McLaughlin, dodając, że funkcjonariusze imigracyjni „używają minimalnej siły niezbędnej do ochrony siebie, społeczeństwa i mienia federalnego”.
Jednak dwaj funkcjonariusze amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej, którzy rozmawiali z Reutersem pod warunkiem zachowania anonimowości, twierdzą, że podobne działania ICE podejmuje już od kilku miesięcy, umieszczając nazwiska protestujących w wewnętrznej bazie danych. Urzędnicy poinformowali, że rządowa baza danych zawiera nazwiska, zdjęcia, działania, które wzbudziły podejrzenia, lokalizacje i numery rejestracyjne, dodając, że celem tych działań jest „wykrycie wzorców, które mogłyby doprowadzić do postawienia zarzutów”.
Departament Bezpieczeństwa Krajowego pytany o tę sprawę oświadczył, że nie prowadzi bazy danych amerykańskich „terrorystów krajowych”, ale śledzi zagrożenia. – Oczywiście monitorujemy, badamy i zgłaszamy wszystkie groźby, napaści i utrudnianie pracy naszym funkcjonariuszom odpowiednim organom ścigania – powiedziała McLaughlin.
Jeden z urzędników powiedział, że w samym stanie Minnesota ICE codziennie kieruje do prokuratorów federalnych dane kilku kolejnych osób, którym grozi postawienie zarzutów na podstawie tego samego prawa o utrudnianiu pracy funkcjonariuszom.
Abigail Jackson z biura prasowego Białego Domu w odpowiedzi na pytania agencji odparła, że administracja Trumpa jest zobowiązana do ochrony wolności gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę, ale osoby utrudniające egzekwowanie prawa „będą pociągnięte do odpowiedzialności z całą surowością prawa”.
Reuters dokonał przeglądu federalnych akt sądowych w podobnych sprawach. Administracja Donalda Trumpa wszczęła postępowania karne przeciwko co najmniej 655 osobom w całych Stanach Zjednoczonych od czasu rozpoczęcia akcji ICE wymierzonych w imigrantów. To ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w latach 2024-2025 – wynika z analizy publicznie dostępnych akt – podaje agencja.
Choć nowe wewnętrzne wytyczne ICE, o których agencja Reuters poinformowała pod koniec stycznia, nakazywały funkcjonariuszom nie wdawać się w interakcje z protestującymi, to jednak spotkania te nie ustały. Agencja Reuters potwierdziła w ostatnich tygodniach dwa inne nagrania, na których widać funkcjonariuszy ICE wyciągających broń, zbliżających się do pojazdów, które miały ich śledzić.
Becky Ringstrom opowiedziała agencji Reutera, że tamtego dnia – w czwartek 29 stycznia – rzeczywiście obserwowała federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych, gdy siedzieli w zaparkowanym samochodzie w jej okolicy. Trwało to ok. 45 minut. Potem postanowiła jechać za nimi swoim SUV-em, utrzymując dystans kilku długości samochodu.
Na jednym ze skrzyżowań do samochodu kobiety podszedł funkcjonariusz ICE, wypowiadając słowa: „Ostatni raz panią ostrzegam”. Potem pojazd ICE pojechał w prawo, a rozmówczyni agencji w lewo. Kilka minut później, gdy już wracała do domu, zatrzymało się kilka pojazdów z funkcjonariuszami federalnymi i ją aresztowano.
– Wiem, że to, co robię, nie jest złe – powiedziała Ringstrom w rozmowie z agencją Reutera. Mimo to – jak dodała – „była przerażona” interwencją funkcjonariuszy wobec niej. – Był moment, w którym pomyślałam, że może mi się przytrafić to, co spotkało Renee Good – powiedziała, nawiązując do śmiertelnego postrzelenia przez federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych w Minneapolis w styczniu.
Teraz kobietę czeka rozprawa.
