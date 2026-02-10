Po zatrzymaniu, które zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową, 42-letnia matka siedmiorga dzieci została przewieziona do budynku federalnego w centrum Minneapolis, gdzie funkcjonariusz wręczył jej mandat karny na podstawie federalnego prawa, które penalizuje utrudnianie pracy funkcjonariuszom organów ścigania.

To – jak podaje Reuters – kolejne takie działanie ICE wobec jednego z tysięcy lokalnych aktywistów za naruszenie Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), który obejmuje każdego, kto „napada siłą, stawia opór, sprzeciwia się, utrudnia, zastrasza lub przeszkadza” funkcjonariuszowi federalnemu wykonującemu obowiązki służbowe”. Postępowanie takie może być uznane za wykroczenie lub za przestępstwo (grozi za nie do 20 lat pozbawienia wolności lub 8 lat za działania bez użycia śmiercionośnej lub niebezpiecznej broni).

Administracja Donalda Trumpa kontra aktywiści

Jak zauważa Reuters, to część szerszych działań administracji Trumpa, mających na celu ukrócenie przeciwników ICE, przedstawianych jako buntowników stanowiących zagrożenie dla funkcjonariuszy i utrudniających aresztowania imigrantów z przeszłością kryminalną. – Napaść i utrudnianie pracy funkcjonariuszom organów ścigania jest przestępstwem – powiedziała rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, Tricia McLaughlin, dodając, że funkcjonariusze imigracyjni „używają minimalnej siły niezbędnej do ochrony siebie, społeczeństwa i mienia federalnego”.