Kashiwazaki-Kariwa wznawia pracę. Nie będzie powrotu do dawnej mocy elektrowni

Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa to japońska elektrownia atomowa należąca do Tokyo Electric Power Company (TEPCO), która znajduje się w miastach Kashiwazaki i Kariwa, w prefekturze Niigata. Wybudowana została ona w latach 1980-1985, do chwili wyłączenia w 2011 r. była największą elektrownią jądrową pod względem produkcji energii.

Na skutek trzęsienia ziemi u wybrzeży Chūetsu w lipcu 2007 elektrownia wstrzymała swoje działanie. Reaktory ponownie włączono jednak później w latach 2009-2010. Ponowne ich wyłączenie miało miejsce w marcu 2011 po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Honsiu. Mimo że sama elektrownia nie została wtedy w żaden sposób naruszona, podjęto decyzję o jej wygaszeniu, a lokalne władze nie dopuszczały do ponownego jej uruchomienia – wszystkie reaktory były wyłączone.

Choć w kwietniu 2020 r. planowano ponowne uruchomienie części reaktorów, japoński urząd energii jądrowej NRA zakazał firmie Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) dostarczania paliwa jądrowego do Kashiwazaki-Kariwa i umieszczania go w reaktorach.

Elektrownia Kashiwazaki-Kariwa składa się z siedmiu reaktorów, które przed 2011 r. zapewniały łączną moc 8,2 gigawata. Wystarcza to do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych. Obecnie perspektywy pełnego przywrócenia tej zdolności są ograniczone. Siódmy reaktor ma zostać uruchomiony dopiero w 2030 r., a pozostałe pięć może zostać trwale wycofanych z eksploatacji. Oznacza to, że nawet po restarcie elektrownia będzie działać z wyraźnie mniejszą mocą niż przed katastrofą w Fukushimie.

Fukushima – katastrofa, która zmieniła japońską energetykę

Japonia przez dekady opierała się na imporcie energii, jednocześnie inwestując w energetykę jądrową. Ambicje te zostały jednak brutalnie przerwane w 2011 r. – doszło wówczas do katastrofy w elektrowni Fukushima Daiichi, która została wywołana przez najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii kraju. Wypadek doprowadził do stopienia rdzeni reaktorów i wycieku materiałów radioaktywnych.