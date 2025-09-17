Aktualizacja: 17.09.2025 04:49 Publikacja: 17.09.2025 04:34
Grzegorz Braun i Kaja Godek. Fundacja Kai Godek zawiadomiła prokuraturę w sprawie Gizeli Jagielskiej
Foto: PAP/Leszek Szymański
„Daję wam do wyboru wszystkie metody antykoncepcji. Również takie, które wymagają sali operacyjnej” – taki wpis znalazł się na stronie na Facebooku prywatnego gabinetu, w którym przyjmuje Gizela Jagielska.
Stał się on powodem kolejnych kłopotów, które ma ta jedna z najbardziej znanych i kontrowersyjnych ginekolożek w Polsce.
Na taką opinię Gizela Jagielska zapracowała zabiegiem aborcji, przeprowadzonym w 9. miesiącu ciąży. Wykonała go w szpitalu w Oleśnicy na Dolnym Śląsku u kobiety, u której dziecka stwierdzono wrodzoną łamliwość kości. Ponieważ aborcja z uwagi na wady płodu jest w Polsce nielegalna, przeprowadzono ją z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego matki.
Czytaj więcej
Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wystosował list do minister zdrowia, w któr...
Wiek ciąży oraz metoda – wstrzyknięcie chlorku potasu w serce dziecka – wywołały szeroką dyskusję na temat dopuszczalności aborcji. Oliwy do ognia dolał europoseł Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Od tego czasu lekarka jest dla środowisk pro life wrogiem publicznym numer jeden i to one zwróciły uwagę na wpis, mówiący o antykoncepcji na sali operacyjnej.
„Składamy zawiadomienie do prokuratury!” – ogłosiła Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek. Jej zdaniem z wpisu wynika, że ginekolożka przeprowadza sterylizację kobiet, która jest w Polsce nielegalna. Fundacja przywołuje przepis kodeksu karnego, który przewiduje kary więzienia dla tego, „kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia”.
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Gizela Jagielska potwierdza, że przeprowadza zabiegi sterylizacji u kobiet. – Wazektomia u mężczyzn polega na przerwaniu ciągłości drogi plemników, zaś sterylizacja u kobiet na przerwaniu ciągłości jajowodów. Oba zabiegi są potencjalnie odwracalne, można też skorzystać z zapłodnienia in vitro. Dlatego nie mają tu zastosowania przepisy kodeksu karnego, mówiące o „pozbawieniu zdolności płodzenia” – tłumaczy nam Jagielska.
Czytaj więcej
Antykoncepcja: Blisko 60 lat po tym, gdy do amerykańskich aptek po raz pierwszy trafiła pigułka a...
Problem w tym, że obserwując praktykę medyczną w Polsce można łatwo dostrzec, że podejście do sterylizacji u mężczyzn i kobiet jest zupełnie różne. Tę pierwszą można uzyskać niemal od ręki i jest powszechnie reklamowana w internecie. – W Polsce taki zabieg wykonuje się w 35 ośrodkach i decyduje się nań coraz więcej mężczyzn – mówił przed kilkoma laty w „Rzeczpospolitej” dr Eugeniusz Siwik z Centrum Planowania Rodziny Wazektomia.com.
Tymczasem, wpisując w Google „sterylizacja kobiet”, również wyświetlają się reklamy, tyle że klinik w Czechach.
Powodem jest dość powszechne przekonanie, że sterylizacja kobiet – w odróżnieniu od wazektomii – nie jest legalna. Tak wynika m.in. z odpowiedzi na interpelację poselską, którą w ubiegłej kadencji wysłał do Sejmu ówczesny wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z PiS. Jak tłumaczył, wazektomia jest zabiegiem odwracalnym, zaś sterylizacja już nie.
Podobne przekonanie na temat sterylizacji kobiet mają też politycy Lewicy. O tym, że powinna stać się legalna, a nie jest, mówiła przed rokiem ministra ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
Czytaj więcej
Wyłączenie przestępności pozbawienia płodności w przypadku przeprowadzenia zabiegu lekarskiego pr...
Czy to oznacza, że Gizeli Jagielskiej grozi odpowiedzialność karna? Sabrina Mana-Walasek, adwokatka, która pisała doktorat na temat statusu prawnego trwałej antykoncepcji, twierdzi, że niekoniecznie. Jej zdaniem różne kwalifikowanie prawne sterylizacji i wazektomii jest niczym nieuzasadnione.
– Odwracalność sterylizacji u kobiet i mężczyzn jest obecnie zbliżona, choć w tym drugim przypadku zabieg jest prostszy z powodu łatwiejszego dostępu do nasieniowodów. Jednak w krajach, w których sterylizacja i wazektomia są w pełni legalne, i tak zabiegów odwracających się raczej nie przeprowadza, tylko korzysta z zapłodnienia in vitro – tłumaczy dr Mana-Walasek. – Nie ma żadnych przesłanek, by ten sam przepis kodeksu karnego był w Polsce różnie interpretowany w stosunku do sterylizacji u kobiet i u mężczyzn. Poza przesłankami kulturowymi, mówiąc wprost: seksistowskimi – dodaje.
prawniczka dr Sabrina Mana-Walasek o odmiennym traktowaniu sterylizacji u kobiet i wazektomii u mężczyzn
Zaś Gizela Jagielska zapowiada, że wciąż będzie przeprowadzać sterylizację. – Kaja Godek ma oczywiście prawo do swojego zdania. Tyle że ja mam inne – zaznacza lekarka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Daję wam do wyboru wszystkie metody antykoncepcji. Również takie, które wymagają sali operacyjnej” – taki wpis znalazł się na stronie na Facebooku prywatnego gabinetu, w którym przyjmuje Gizela Jagielska.
Stał się on powodem kolejnych kłopotów, które ma ta jedna z najbardziej znanych i kontrowersyjnych ginekolożek w Polsce.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Rada Warszawy zdecyduje w czwartek w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach. To kulmi...
„Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" – taki alert otrzy...
Nie możemy zakrzywiać rzeczywistości. Instytucje, które publikują informacje docierające do tysięcy, dziesiątek...
W ostatnich dniach wiele osób otrzymało alerty RCB związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W ni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas