Maks Korż
Podczas sierpniowego koncertu białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie kilkadziesiąt osób, które nie posiadały biletów na wydarzenie, usiłowało dostać się bliżej sceny, co doprowadziło do bójek z ochroną. Oburzenie wzbudziło także to, że na trybunach były obecne flagi OUN-UPA. Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, jeden z koncertów artysty został odwołany. Muzyk odniósł się teraz do tej decyzji.
Po warszawskim koncercie Maksa Korża operator Stadionu Centralnego w Ałmatach w Kazachstanie zdecydował o odwołaniu koncertu białoruskiego artysty, który miał się odbyć 6 września. Oficjalnym powodem miał być „priorytet dla wydarzeń sportowych”. Jak wyjaśniono, najważniejszym wydarzeniem jesieni mają być rozgrywki Ligi Mistrzów, w których lokalny zespół Kairat zmierzy się z Realem Madryt.
Doniesienia o odwołaniu koncertu w Ałmatach pojawiły się w mediach już wcześniej – kilka tygodni temu, a więc niedługo po wydarzeniu, które odbyło się w Warszawie. Bilety jednak sprzedawano do momentu, kiedy ogłoszono rezygnację z wydarzenia. Łącznie fanom muzyka sprzedano 35 tys. miejsc.
Operator stadionu podkreślił także, że organizatorzy koncertu nie posiadali formalnych zaświadczeń oraz że nie przygotowali odpowiednio stadionu na tak duże wydarzenie. Jak podkreślono w oświadczeniu, przygotowania do tak dużych koncertów powinny rozpocząć się co najmniej na 10-20 dni przed jego datą. Co więcej, zdaniem operatora Stadionu Centralnego w Ałmatach po wydarzeniu murawa obiektu mogłaby być także w złym stanie, co nie jest bez znaczenia dla zawodów sportowych. „Nie ma prawnej ani technicznej możliwości zorganizowania tego wydarzenia” – wskazano.
Do sprawy odniósł się już Maks Korż. Muzyk w mediach społecznościowych opublikował apel, w którym stwierdził, że prawdziwe powody odwołania koncertu są zupełnie inne – zdaniem artysty chodzi o zdarzenia, które miały miejsce w Warszawie oraz o to, że lokalne władze uznały, iż organizacja tak dużego przedsięwzięcia jest ryzykowna.
„Moi drodzy, znowu nie pozwolą nam się spotkać. Robiliśmy wszystko, żeby ten koncert się odbył, ale bardzo mocno poruszyliśmy Warszawę. Dlatego władze miejskie podjęły twardą decyzję, że nie udźwigną koncertu w Ałmaty. Nikt nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzialności, mimo że wydarzenie było zatwierdzone” – stwierdził Korż na nagraniu opublikowanym w serwisie Instagram
Po tym, jak odwołano koncert, fani Korża zwrócili się do kazachskich władz, domagając się, by wydarzenie zostało przywrócone. Apel wystosowano nawet do prezydenta Kazachstanu, Kasyma-Żomarta Tokajewa.
Muzyk zaapelował do wielbicieli jego muzyki, by zachowywali się spokojnie i nie wzbudzali obaw miejscowych władz – mimo odwołania koncertów część osób zapowiedziała bowiem, że przyjedzie do Kazachstanu. „Proszę was, nie dawajcie władzom powodów do obaw i spędźcie te dni spokojnie. Nie poddawajcie się prowokacjom. Bardzo się za wami stęskniłem i chciałem tego spotkania” – zaznaczył artysta.
Sprawę koncertu Korża w Warszawie nagłośnił poseł Dariusz Matecki. Polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że podczas wydarzenia białoruskiego rapera były obecne flagi OUN-UPA. „W tłumie powiewała czerwono-czarna flaga OUN-UPA, symbol organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie rzezi wołyńskiej. To znak zbrodniarzy i oprawców naszych przodków” – napisał. Przekazał też, że kieruje w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz poinformował o skierowaniu interpelacji do Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie koncertu.
Stołeczna policja informowała, że podczas koncertu Korża zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami łącznie na prawie 11,5 tys. złotych. Do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie uczestników koncertu.
W związku z zamieszkami podczas koncertu polska Straż Graniczna deportowała – bądź dała pięcioletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen – 63 osobom. „Na koncertach nie ma miejsca na radykalny nacjonalizm, agresję czy przemoc ze wszystkich stron. Takie prowokacje rozpalają międzynarodową nienawiść, która jest nie do zaakceptowania” – podkreślił artysta w mediach społecznościowych, pisząc o wydarzeniach z Warszawy.
