Operator stadionu podkreślił także, że organizatorzy koncertu nie posiadali formalnych zaświadczeń oraz że nie przygotowali odpowiednio stadionu na tak duże wydarzenie. Jak podkreślono w oświadczeniu, przygotowania do tak dużych koncertów powinny rozpocząć się co najmniej na 10-20 dni przed jego datą. Co więcej, zdaniem operatora Stadionu Centralnego w Ałmatach po wydarzeniu murawa obiektu mogłaby być także w złym stanie, co nie jest bez znaczenia dla zawodów sportowych. „Nie ma prawnej ani technicznej możliwości zorganizowania tego wydarzenia” – wskazano.

Maks Korż: Bardzo mocno poruszyliśmy Warszawę, nie pozwolą nam się spotkać

Do sprawy odniósł się już Maks Korż. Muzyk w mediach społecznościowych opublikował apel, w którym stwierdził, że prawdziwe powody odwołania koncertu są zupełnie inne – zdaniem artysty chodzi o zdarzenia, które miały miejsce w Warszawie oraz o to, że lokalne władze uznały, iż organizacja tak dużego przedsięwzięcia jest ryzykowna.

„Moi drodzy, znowu nie pozwolą nam się spotkać. Robiliśmy wszystko, żeby ten koncert się odbył, ale bardzo mocno poruszyliśmy Warszawę. Dlatego władze miejskie podjęły twardą decyzję, że nie udźwigną koncertu w Ałmaty. Nikt nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzialności, mimo że wydarzenie było zatwierdzone” – stwierdził Korż na nagraniu opublikowanym w serwisie Instagram

Po tym, jak odwołano koncert, fani Korża zwrócili się do kazachskich władz, domagając się, by wydarzenie zostało przywrócone. Apel wystosowano nawet do prezydenta Kazachstanu, Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Muzyk zaapelował do wielbicieli jego muzyki, by zachowywali się spokojnie i nie wzbudzali obaw miejscowych władz – mimo odwołania koncertów część osób zapowiedziała bowiem, że przyjedzie do Kazachstanu. „Proszę was, nie dawajcie władzom powodów do obaw i spędźcie te dni spokojnie. Nie poddawajcie się prowokacjom. Bardzo się za wami stęskniłem i chciałem tego spotkania” – zaznaczył artysta.