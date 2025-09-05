Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Odwołano koncert Maksa Korża w Ałamatach. Białoruski raper: Mocno poruszyliśmy Warszawę

Białoruski raper Maks Korż odniósł się w mediach społecznościowych do tego, że odwołano jego koncert, który odbyć się miał w Ałmatach. Zdaniem artysty wpływ na tę decyzję miały wydarzenia z jego występu na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Publikacja: 05.09.2025 10:34

Maks Korż

Maks Korż

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Itokyl

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności odwołania koncertu Maksa Korża w Ałmatach?
  • Dlaczego koncert Maksa Korża w Warszawie wzbudził kontrowersje?
  • Jak Maks Korż zareagował na odwołanie koncertu w Ałmatach?
  • Jakie incydenty miały miejsce podczas koncertu w Warszawie?
  • Jakie były konsekwencje prawne po koncertowych zamieszkach w Warszawie?

Podczas sierpniowego koncertu białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie kilkadziesiąt osób, które nie posiadały biletów na wydarzenie, usiłowało dostać się bliżej sceny, co doprowadziło do bójek z ochroną. Oburzenie wzbudziło także to, że na trybunach były obecne flagi OUN-UPA. Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, jeden z koncertów artysty został odwołany. Muzyk odniósł się teraz do tej decyzji. 

Koncert Maksa Korża w Ałamatach odwołany. Powodem występ w Warszawie?

Po warszawskim koncercie Maksa Korża operator Stadionu Centralnego w Ałmatach w Kazachstanie zdecydował o odwołaniu koncertu białoruskiego artysty, który miał się odbyć 6 września. Oficjalnym powodem miał być „priorytet dla wydarzeń sportowych”. Jak wyjaśniono, najważniejszym wydarzeniem jesieni mają być rozgrywki Ligi Mistrzów, w których lokalny zespół Kairat zmierzy się z Realem Madryt.

Czytaj więcej

Policyjne radiowozy przed Stadionem Narodowym w Warszawie
Przestępczość
Po koncercie Maksa Korża w Warszawie minister nie wyklucza deportacji

Doniesienia o odwołaniu koncertu w Ałmatach pojawiły się w mediach już wcześniej – kilka tygodni temu, a więc niedługo po wydarzeniu, które odbyło się w Warszawie. Bilety jednak sprzedawano do momentu, kiedy ogłoszono rezygnację z wydarzenia. Łącznie fanom muzyka sprzedano 35 tys. miejsc.

Reklama
Reklama

Operator stadionu podkreślił także, że organizatorzy koncertu nie posiadali formalnych zaświadczeń oraz że nie przygotowali odpowiednio stadionu na tak duże wydarzenie. Jak podkreślono w oświadczeniu, przygotowania do tak dużych koncertów powinny rozpocząć się co najmniej na 10-20 dni przed jego datą. Co więcej, zdaniem operatora Stadionu Centralnego w Ałmatach po wydarzeniu murawa obiektu mogłaby być także w złym stanie, co nie jest bez znaczenia dla zawodów sportowych. „Nie ma prawnej ani technicznej możliwości zorganizowania tego wydarzenia” – wskazano.

Maks Korż: Bardzo mocno poruszyliśmy Warszawę, nie pozwolą nam się spotkać

Do sprawy odniósł się już Maks Korż. Muzyk w mediach społecznościowych opublikował apel, w którym stwierdził, że prawdziwe powody odwołania koncertu są zupełnie inne – zdaniem artysty chodzi o zdarzenia, które miały miejsce w Warszawie oraz o to, że lokalne władze uznały, iż organizacja tak dużego przedsięwzięcia jest ryzykowna. 

„Moi drodzy, znowu nie pozwolą nam się spotkać. Robiliśmy wszystko, żeby ten koncert się odbył, ale bardzo mocno poruszyliśmy Warszawę. Dlatego władze miejskie podjęły twardą decyzję, że nie udźwigną koncertu w Ałmaty. Nikt nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzialności, mimo że wydarzenie było zatwierdzone” – stwierdził Korż na nagraniu opublikowanym w serwisie Instagram

Po tym, jak odwołano koncert, fani Korża zwrócili się do kazachskich władz, domagając się, by wydarzenie zostało przywrócone. Apel wystosowano nawet do prezydenta Kazachstanu, Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Muzyk zaapelował do wielbicieli jego muzyki, by zachowywali się spokojnie i nie wzbudzali obaw miejscowych władz – mimo odwołania koncertów część osób zapowiedziała bowiem,  że przyjedzie do Kazachstanu. „Proszę was, nie dawajcie władzom powodów do obaw i spędźcie te dni spokojnie. Nie poddawajcie się prowokacjom. Bardzo się za wami stęskniłem i chciałem tego spotkania” – zaznaczył artysta. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dagmara Jaszewska: Maks Korż i fenomen ruskiego hip-hopu, czyli rock and roll dzieje się dziś na Wsc
Opinie polityczno - społeczne
Dagmara Jaszewska: Maks Korż i fenomen ruskiego hip-hopu, czyli rock and roll dzieje się dziś na Wschodzie

Co wydarzyło się podczas koncertu Maksa Korża na Stadionie Narodowym?

Sprawę koncertu Korża w Warszawie nagłośnił poseł Dariusz Matecki. Polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że podczas wydarzenia białoruskiego rapera były obecne flagi OUN-UPA. „W tłumie powiewała czerwono-czarna flaga OUN-UPA, symbol organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie rzezi wołyńskiej. To znak zbrodniarzy i oprawców naszych przodków” – napisał. Przekazał też, że kieruje w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz poinformował o skierowaniu interpelacji do Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie koncertu. 

Stołeczna policja informowała, że podczas koncertu Korża zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami łącznie na prawie 11,5 tys. złotych. Do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie uczestników koncertu.

Czytaj więcej

Polskie zderzenie ze Wschodem. Koncert Maksa Korża to dzwonek alarmowy
Plus Minus
Polskie zderzenie ze Wschodem. Koncert Maksa Korża to dzwonek alarmowy

W związku z zamieszkami podczas koncertu polska Straż Graniczna deportowała – bądź dała pięcioletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen – 63 osobom. „Na koncertach nie ma miejsca na radykalny nacjonalizm, agresję czy przemoc ze wszystkich stron. Takie prowokacje rozpalają międzynarodową nienawiść, która jest nie do zaakceptowania” – podkreślił artysta w mediach społecznościowych, pisząc o wydarzeniach z Warszawy. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Regiony Europa Białoruś Społeczeństwo Muzyka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności odwołania koncertu Maksa Korża w Ałmatach?
  • Dlaczego koncert Maksa Korża w Warszawie wzbudził kontrowersje?
  • Jak Maks Korż zareagował na odwołanie koncertu w Ałmatach?
  • Jakie incydenty miały miejsce podczas koncertu w Warszawie?
  • Jakie były konsekwencje prawne po koncertowych zamieszkach w Warszawie?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Joseph Ladapo, naczelny lekarz Florydy
Społeczeństwo
Floryda skończy z obowiązkiem szczepień? „Kim jestem, by mówić co robić ze swoim ciałem”
Graham Linehan z nagrodą Emmy w kategorii „Najlepsza komedia”, 2008 rok
Społeczeństwo
J.K. Rowling: Totalitaryzm. Znany filmowiec zatrzymany za wpisy na dawnym Twitterze
Rada Stanu ostrzega przed konsekwencjami nowych przepisów azylowych
Społeczeństwo
Holandia: Poczęstowanie nielegalnego imigranta zupą może być przestępstwem
W Australii odbył się Ogólnokrajowy Marsz dla Palestyny. Na zdjęciu hasło „Natychmiast zatrzymać lud
Społeczeństwo
„Zatrzymać ludobójstwo w Gazie”. Masowe protesty w Australii
Skandal we Włoszech: Intymne zdjęcia kobiet na Facebooku. „Wirtualny gwałt”
Społeczeństwo
Skandal we Włoszech: Intymne zdjęcia kobiet na Facebooku. „Wirtualny gwałt”
Reklama
Reklama
e-Wydanie