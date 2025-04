Jak długo potrwa ochłodzenie?

Poniedziałek będzie kolejnym chłodnym dniem. Temperatura wyniesie od 3 stopni na Warmii i Mazurach do 10 na zachodzie kraju. W górach ma się utrzymywać mróz do -4 stopni w dzień, a w nocy nawet do -11. Przymrozki wystąpią w nocy prawie w całym kraju, będzie od -4 stopni na Warmii i Maurach oraz Podlasiu do 0 stopni na Pomorzu Zachodnim. Nadal może padać śnieg. Prognozowany jest na Podkarpaciu, w Małopolsce i w woj. lubelskim. Opady deszczu ze śniegiem mają wystąpić od Warmii i Mazur, przez centrum, do południowych części kraju. Na północy natomiast ma padać deszcz.

We wtorek prawie w całej Polsce będzie padał deszcz, a w górach może spaść śnieg. Temperatury nadal będą niskie. Od 5 stopni na Podkarpaciu do 10 stopni na zachodzie kraju, w górach -1 stopień. W nocy przymrozki do -3 stopni wystąpią głównie we wschodniej części kraju. Od środy zacznie się robić cieplej, ale w górach nadal mogą występować opady śniegu. Na wschodzie i na południu będzie padał deszcz. Temperatura wyniesie od 8 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie kraju. W nocy nadal prognozowane są przymrozki w większości regionów.

Prawdziwe ocieplenie zacznie się w czwartek, 10 kwietnia. Temperatury znów będą wynosić powyżej 10 stopni, do 15 stopni na zachodzie. Nie są przewidywane przymrozki, ani opady śniegu. W piątek i sobotę wróci wiosenna pogoda z temperaturami dochodzącymi do 15 stopni i bez opadów deszczu.