We wtorek zachmurzenie przeważnie będzie niewielkie, jedynie na wschodzie kraju możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 5 stopni na południowym zachodzie.

W nocy z wtorku na środę mróz sięgnie -12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i lokalnie w kotlinach karpackich, w centrum termometry pokażą do -6 stopni, na południowym zachodzie i zachodzie do -3.

Od środy zmiana pogody. Będzie padać

Początkowo pogoda zacznie się zmieniać na zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie rosło, miejscami pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie nadal będzie pogodnie i sucho. W dzień temperatura w kraju wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza, na południu nawet do 6-8 stopni. Noc ze środy na czwartek będzie mroźna, z temperaturą do -10 stopni Celsjusza na południowych krańcach Polski. Na wschodzie do -8 stopni, na zachodzie też nadal będą utrzymywać się minusowe temperatury.

W czwartek i piątek w dzień utrzyma się podobna aura. Noce na wschodzie kraju wciąż będą mroźne (do -8 stopni Celsjusza), natomiast na zachodzie temperatury będą już łagodniejsze (około 0 stopni).