Symulacja uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię: Badania naukowców z Korei Południowej

Naukowcy z Korei Południowej chcąc zbadać skutki ewentualnego uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię przeprowadzili symulacje i opracowali różne scenariusze takiego zderzenia. Podczas swojej pracy wykorzystali modele klimatyczne, a także superkomputer Aleph w IBS.

Badacze wzięli pod uwagę fakt, że zderzenie może spowodować wyrzucenie do ziemskiej atmosfery ogromnych ilości pyłu. W swoich scenariuszach założyli, że może to być od 100 do 400 mln ton. Szukali przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jak uderzenie asteroidy Bennu wpłynęłoby na Ziemię - jej klimat oraz ekosystemy lądowe i morskie.

Nastąpi globalna zima? Skutki zderzenia asteroidy Bennu z Ziemią

Symulacje przeprowadzone przez naukowców z Korei Południowej wykazały, że zderzenie asteroidy Bennu z Ziemią mogłoby początkowo m.in. spowodować powstanie ogromnego krateru, a także wywołać potężną falę uderzeniową, a w konsekwencji trzęsienia ziemi i tsunami. Badania naukowców pokazały również, że w ciągu trzech do czterech lat po uderzeniu może dojść do dramatycznych zakłóceń klimatu, chemii atmosfery i globalnej fotosyntezy.

Przy najbardziej ekstremalnym scenariuszu, w którym do atmosfery naszej planety trafiłoby 400 mln ton pyłu, mogłoby dojść do globalnej „zimy uderzeniowej”. Cząsteczki pyłu mogłyby wówczas blokować dostęp światła słonecznego do Ziemi. Tym samym spadłaby temperatura powietrza i zmniejszyłaby się ilość opadów na naszej planecie. Naukowcy przewidują wówczas spadek globalnych temperatur o 4 stopnie Celsjusza, zmniejszenie opadów deszczu o 15 proc. oraz zubożenie warstwy ozonowej o 32 proc. Jednocześnie zaznaczają jednak, że regionalne skutki uderzenia asteroidy mogą być jeszcze bardziej dotkliwe.