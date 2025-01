Donald Trump ułaskawia działaczy antyaborcyjnych

Trump podkreślił, że jest „wielkim zaszczytem” podpisanie ułaskawienia w tej sprawie. - Nigdy nie powinni być ścigani – dodał nazywając protesty skazanych działaczy „pokojowymi”.



Uczestnicy protestów antyaborcyjnych skazywani na podstawie ustawy z 1994 roku

Wśród ułaskawionych są osoby skazane za wtargnięcie i zablokowanie waszyngtońskiej placówki wykonującej aborcje w październiku 2020 roku – podaje AP. Jedną z tych osób jest Lauren Handy, która została skazana na niemal pięć lat więzienia za kierowanie blokadą placówki i wydawaniem poleceń uczestnikom protestu, by przywiązywali się łańcuchami do drzwi, aby uniemożliwić wejście do kliniki. Jedna z pielęgniarek skręciła kostkę, gdy uczestnik protestu popchnął ją, gdy próbowała wejść do placówki.



Trump ułaskawił Handy i dziewięcioro innych uczestników protestu. Wszystkie te osoby skazano za naruszenie ustawy o swobodnym dostępie do klinik z 1994 roku. przepisy te wprowadzono w czasie, gdy rosła liczba protestów przed klinikami, w których wykonuje się aborcje, a także zwiększała się liczba ataków na pracowników ochrony zdrowia, którzy przeprowadzali aborcję (czego wyrazem było zamordowanie w 1993 roku dr. Davida Gunna).



Donald Trump z przesłaniem dla uczestników Marszu dla Życia w Waszyngtonie

Ułaskawienia działaczy antyaborcyjnych skazanych za udział w blokadach klinik aborcyjnych Trump zapowiadał w czerwcu 2024 roku, w czasie kampanii wyborczej. - Wiele osób jest za to w więzieniach. Zajmiemy się tym natychmiast – mówił wówczas.