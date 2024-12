6 grudnia pod znakiem śnieżyc i zamieci. IMGW pokazał mapę. Gdzie będzie najgorzej?

Czytaj więcej Społeczeństwo Jaka będzie zima 2024/2025? Najnowsza prognoza długoterminowa od grudnia do marca Meteorologiczna zima już się zaczęła, a kalendarzowa zbliża się wielkimi krokami. Na razie jednak towarzyszy nam raczej jesienna aura i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Według najnowszej prognozy długoterminowej IMGW temperatury od grudnia do marca będą wyższe od wieloletniej normy.

Silny wiatr i zawieje śnieżne. Gdzie będzie najgorzej?

W piątek czeka nas również spore zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, 5 stopni w centrum i około 1-2 stopnie na północnym wschodzie. W kotlinach karpackich termometry będą wskazywać 0 stopni. W Małopolsce miejscami pojawią się mgły. W piątek może również dość mocno powiać. Na południu wiatr osiągnie w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h, a w Beskidach nawet do 120 km/h. W górach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW prognozuje pierwszy stopień zagrożenia dotyczący silnego wiatru dla powiatów cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, a także dla Bielska-Białej oraz Krosna. Prognozy zagrożeń obowiązują od godziny 7:30 w piątek do godziny 7:30 w sobotę.

W nocy należy spodziewać się słabych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i miejscami również śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 8 cm w Karpatach i 5 cm w Sudetach. Na wschodzie kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 500 m. Wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Na Podhalu może spaść do -4 stopni.