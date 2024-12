Jaka będzie zima 2024/2025? Najnowsza prognoza długoterminowa od grudnia do marca

Meteorologiczna zima już się zaczęła, a kalendarzowa zbliża się wielkimi krokami. Na razie jednak towarzyszy nam raczej jesienna aura i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Według najnowszej prognozy długoterminowej IMGW temperatury od grudnia do marca będą wyższe od wieloletniej normy.