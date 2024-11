Mgły i przymrozki nie odpuszczą. Gdzie będzie najgorzej? Prognoza pogody IMGW

W najbliższych dniach czeka nas typowo listopadowa aura. Dominować będą mgły i zamglenia, a także zachmurzenie i przymrozki. IMGW przedstawiło pogodę na najbliższe dni, a ponadto wydało ostrzeżenie meteorologiczne przed gęstymi mgłami.

Prognoza pogody: Piątek z przymrozkami

Według numerycznej prognozy krótkoterminowej temperatury powietrza w piątek 8 listopada przymrozki wystąpić mogą na południu kraju. Na zachodzie i południu minimalne temperatury będą oscylować w granicach od -2 do 5 stopni Celsjusza, natomiast na pozostałym obszarze Polski od 0 do 4 stopni Celsjusza. Temperatury maksymalne tego dnia mieścić się mają w przedziale od 3 stopni Celsjusza w centrum do 10 stopni Celsjusza na południu.

Według prognozy synoptycznej na obecny tydzień przedstawionej przez IMGW 4 listopada, zarówno w czwartek, jak i w piątek, prognozowane jest duże zachmurzenie. Miejscami możliwe są jednak przejaśnienia. Spodziewać należy się również nocnych mgieł i zamgleń, które utrzymywać mogą się do godzin południowych.

Pogoda na weekend: Chłodna i pochmurna sobota

W sobotę 9 listopada również można spodziewać się przymrozków, które wystąpić mają na północnym wschodzie i na południu. Minimalna temperatura powietrza w całym kraju oscylować będzie w okolicach 0 stopni Celsjusza, a dokładnie od -3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 2 stopni Celsjusza na krańcach południowych i w północno-zachodniej Polsce. Natomiast temperatury maksymalne mieścić się będą w przedziale od 4 do 6 stopni Celsjusza w północnej i zachodniej Polsce do 8-9 stopni Celsjusza w części południowo-wschodniej oraz w centrum.