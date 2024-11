- Odsetek osób, zdaniem których objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa negatywnie wpłynie na poziom polskiego bezpieczeństwa rośnie wraz z wiekiem (33 proc. - osoby do 24 roku życia, 48 proc. - osoby powyżej 50 roku życia). Zdanie takie podziela co druga osoba posiadająca wyższe wykształcenie i blisko połowa badanych (48 proc.) o dochodach wynoszących od 5001 zł do 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania wygraną Donalda Trumpa ze zmniejszeniem polskiego bezpieczeństwa najczęściej łączą osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (54 proc.) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29-30 października 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.