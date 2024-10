IMGW zapowiada intensywne deszcze. „Wzrost stanu wody w zlewniach rzek”

IMGW: Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o wezbraniu wód

Synoptycy z IMGW wydali również ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w województwie dolnośląskim. Ostrzeżeniem objęto teren zlewni Ślęzy od Borowa do ujścia do Odry, Ślęzy górnej do Borowa i Ślęzy od Borowa do ujścia.

Jak czytamy, „na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym w związku ze spływem wód opadowych w zlewni Ślęzy i na samej rzece prognozowana jest dalsza tendencja wzrostowa stanów wody w strefie wody wysokiej, w Borowie powyżej stanu ostrzegawczego”. ”W Białobrzeziu niewykluczone przekroczenie stanu ostrzegawczego” – podkreślono.

Ostrzeżeniem objęty jest także teren zlewni Kaczawy od Dunina do ujścia do Odry, Kaczawy górnej do Dunina, Nysa Szalonej od zbiornika Słup do ujścia do Kaczawy. Jak przewidują eksperci, w związku ze spływem wód opadowych w zlewni Kaczawy i na samej rzece prognozuje się tendencję wzrostową stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej, w Duninie powyżej stanu ostrzegawczego. „Niewykluczone nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego na dolnej Nysie Szalonej” – czytamy.