Ukraiński IPN "planuje przeprowadzić" w 2025 roku poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej

Mimo silnej retoryki, jaką przedstawia Recep Tayyip Erdogan, Turcja nie zrobi nic, co by oznaczało realne włączenie się do wojny. Wysłanie żołnierzy czy broni do Libanu nie wchodzi w grę – mówi „Rz” dr hab. Robert Czulda, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i ekspert Defence24.