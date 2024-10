Cudzoziemiec pod kontrolą. MSZ wprowadza duże zmiany w systemie wizowym

Dlatego MSZ chce także drastycznie podnieść kary za każdego cudzoziemca nielegalnie zatrudnionego w firmie do 3 tys. zł (sam cudzoziemiec pracujący na czarno zapłaci 500-zł grzywnę) i aż 100 tys. zł kary za sprowadzenie obcokrajowców pod pozorem agencji zatrudnienia. Cudzoziemiec, który przyjechał do Polski do pracy lub na studia, będzie pod kontrolą. Wizy studenckiej nie otrzyma osoba, która nie wykazała znajomości języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2, nie przedłożyła świadectwa uznania dyplomu ukończenia szkoły średniej (bez tego uczelnia nie będzie mogła przyjąć go na studia) – po raz pierwszy ma to dotyczyć rekrutacji na rok akademicki 2026/2027. Z rządowych danych wynika, że na 103 tys. studentów z zagranicy, jacy kształcą się dziś w Polsce, ok. 28 proc. z nich nie jest z państw podlegających konwencji lizbońskiej (uznawalności kształcenia). Pod nadzorem będą w końcu także zagraniczni studenci – ich dane trafią do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który zostanie poszerzony o wykaz osób przyjętych na studia, które nie rozpoczęły studiów (MSZ chce, by zaczęła ona działać od 1 stycznia 2026 r.). Rektorzy będą mieli obowiązek niezwłocznie informować o tym konsulat, który wydał mu wizę. Będzie to podstawa do jej cofnięcia.

Służby na uczelniach

Zupełną nowością jest wprowadzenie kontroli służb specjalnych – głównie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – głównie nad uczelniami sprowadzającymi studentów z zagranicy. MSZ chce, by szefowie tych służb mogli złożyć wniosek o wydanie decyzji przez ministra spraw wewnętrznych o zakazie przyjmowania cudzoziemców dla uczelni na okres do pięciu lat.

– Służby specjalne w czasach rządów PiS wiedziały o nadużyciach systemu wizowego. Nic z tym nie robiły. Uważam, że afera wizowa najbardziej uderzyła w bezpieczeństwo Polski i jego obywateli – ocenia Dariusz Joński, europoseł KO.