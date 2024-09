W miasteczku mieszka obecnie 200 osób, podczas gdy jeszcze w 1950 mieszkańców było ok. 1 000. Spośród obecnych mieszkańców jest 23 dzieci w wieku szkolnym.



Szkoła w miasteczku w Szwecji zagrożona likwidacją, bo brakuje jej uczniów

Jak informuje szwedzki dziennik, "Dagens Nyheter", lokalne przepisy stanowią, że szkoła może być zamknięta jeśli liczba uczniów spadnie poniżej 25. Gdyby tak się stało dzieci z Glommersträsk musiałyby chodzić do najbliższej szkoły poza miastem, a ta znajduje się 40 km od niego, w Arvidsjaur.

Istniejącą w Glommersträsk szkołę średnią zamknięto w 2009 roku - w 2007 roku liczyła zaledwie 18 uczniów.



Aby uratować szkołę podstawową w mieście lokalna grupa Glommersbygdens Framtid postanowiła skusić rodziny z dziećmi do przeprowadzenia się do miasteczka, oferując 10 tys. koron pierwszym pięciu takim rodzinom, które się na to zdecydują. Warunkiem jest jednak to, że dzieci muszą być w wieku szkolnym i przez co najmniej rok chodzić do lokalnej szkoły.