Bank żywności nakarmił biednych cukierkami z metamfetaminą. „Miały odrażający smak”

Jak informuje agencja Associated Press, pracownicy organizacji Auckland City Mission muszą skontaktować się z nawet 400 osobami, by odnaleźć rozdane im paczki. Mogą one zawierać nie słodycze, lecz bloki metamfetaminy zamknięte w opakowaniach po cukierkach. Władze podały, że trzy osoby po ich spożyciu trafiły do ​​szpitala, ale później je wypisano.

Według New Zealand Drug Foundation, organizacji zajmującej się kontrolą narkotyków, która jako pierwsza przetestowała te cukierki, ilość metamfetaminy w każdym cukierku była śmiertelna.

Cukierki z metamfetaminy jako darowizna od nieznanego obywatela

Rzecznik Fundacji Ben Birks Ang powiedział, że ukrywanie narkotyków jako towarów nieszkodliwych jest powszechną techniką przemytu transgranicznego, a większa ilość cukierków mogła zostać rozdystrybuowana w całej Nowej Zelandii.

– Wartość rynkowa słodyczy wynosiła 1000 dolarów nowozelandzkich (ok. 2500 zł), co sugeruje, że darowizna od nieznanego obywatela była raczej przypadkowa, a nie celowym atakiem – stwierdził Birks Ang.

– Początkowe ustalenia władz były takie, że zdarzenie to najprawdopodobniej wynikało z nieudanego planu przemytu – powiedział detektyw inspektor Glenn Baldwin. – Jednak charakter i skala operacji były nieznane. Funkcjonariusze odzyskali 29 cukierków, ale nie wiedzą, ile było w obiegu –stwierdził.