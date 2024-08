Czytaj więcej Społeczeństwo Antysemityzm wstrząsa Francją. To nie Marine Le Pen jest o niego najmocniej oskarżana Ataki radykalnej lewicy na Izrael poszły tak daleko, że nawet Alain Finkielkraut, słynny filozof żydowskiego, nie wyklucza, że będzie w końcu musiał kiedyś zagłosować na Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, aby Jean-Luc Melenchon nie doszedł do władzy.

Nastroje antysemickie są szczególnie silnie wśród mniejszości muzułmańskiej Francji. Ale nie tylko

We Francji żyje ponad 7 milionów muzułmanów i to głównie z tego środowiska wyszły akty przemocy związane z dramatem na Bliskim Wschodzie. Jednak francuscy Żydzi przed wyborami parlamentarnymi w lipcu tego roku znaleźli się w potrzasku także z powodu dynamiki polityki krajowej. Starcie przy urnach wygrał blok Nowego Frontu Ludowego, kierowany przez Jeana-Luca Melenchona, który jest powszechnie oskarżany o antysemityzm. Nie przyłączył się on do marszu w obronie Izraela po ataku Hamasu.

– Polecenie otrzymuje pani zza granicy – zarzucił byłej już premier Elisabeth Borne, córce uratowanych z Holokaustu.

– Jeździ pan do Tel Awiwu, aby zachęcać do pacyfikowania Palestyńczyków. To nie są działania w imieniu narodu francuskiego – zarzucił przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet, której dziadek był żydowskim krawcem z Polski.

Po 7 października liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen stanowczo poparła Izrael. Do tego stopnia, że część francuskiej elity żydowskiej uznała, że jest ona lepszym wyborem niż radykalna prawica. Do tego przekonywał także w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wybitny filozof pochodzenia żydowskiego Alain Finkielkraut.