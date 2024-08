Łatwiej do służb. Rząd przygotowuje zmiany w rekrutacji

Pierwszeństwo dla „byłych”

MSWiA chce otworzyć się także na byłych funkcjonariuszy, którzy chcą powrócić w szeregi służby, uznając ich doświadczenie i wykształcenie, które już nabyli. Dziś podlegają praktycznie takiej samej rekrutacji. Do służby wraca między 1 a niespełna 3 proc. byłych policjantów.

Ci, którzy przystępują do postępowania kwalifikacyjnego po upływie trzech lat od wystąpienia ze służby, muszą ukończyć szkolenie zawodowe podstawowe. Nowe przepisy wydłużą ten okres do pięciu lat. Ponadto wobec nich rozmowa kwalifikacyjna ograniczy się do „motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi”. Kandydaci będą przyjmowani do służby kontraktowej, przede wszystkim w prewencji. Łatwiejszy nabór będzie także do oddziałów kontrterrorystycznych – kandydaci będą zwolnieni z testu wiedzy.

Żołnierz zawodowy przenoszony do służby w ABW lub AW nie będzie musiał zwracać kosztów szkolenia.

– Służby muszą wyjść z ciasnego gorsetu starych zasad i rozwiązań – to ważne, by ludzi, których już ściągniemy, jak najdłużej zatrzymać. W wielu aspektach zasady są przeformalizowane, niepotrzebne. To także powinno się szybko zmienić – podkreśla gen. Rapacki.