Bangkok: W luksusowym hotelu znaleziono ciała sześciorga obcokrajowców

Zwłoki znaleziono w luksusowym hotelu w Bangkoku po tym, jak lokalna policja otrzymała zgłoszenie w sprawie zgonów od personelu hotelu około godziny 17.30 we wtorek. Jak podaje agencja Reutera, służby Tajlandii na razie nie wiedzą, co dokładnie się stało – na miejscu zdarzenia nie było bowiem śladów walki, napadu czy strzelaniny.

Policja poinformowała, że osoby, których ciała znaleziono w hotelu, „nie dokonały aktu samoagresji”. Zwłoki należeć mają do trzech kobiet oraz trzech mężczyzn. Każda z tych osób przybyć miała do hotelu w Bangkoku w innym czasie. Choć osoby te mieszkały także w różnych pokojach, ciała znaleziono w jednym.

Tajlandia: W ekskluzywnym hotelu w Bangkoku znaleziono sześć ciał

Tajlandzka policja wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że ciała wszystkich sześciu martwych osób należą do obcokrajowców – wszystkie z nich miały pochodzić z Wietnamu, zaś dwie posiadały amerykańskie paszporty.

Premier Tajlandii, Srettha Thavisin, polecił przeprowadzenie szybkiego dochodzenia w sprawie. Rząd kraju nie chce, by zdarzenie to wpłynęło negatywnie na branżę turystyczną – dla Tajlandii turystyka jest bowiem kluczowym elementem napędzającym drugą co do wielkości gospodarkę Azji Południowo-Wschodniej.