Przeżyli rok w bunkrze imitującym Marsa. „W tym czasie Koreańczycy odmłodnieli”

NASA planuje teraz wysłać misję na Księżyc w ramach kampanii Artemis. „Wnioski wyciągnięte na Księżycu i wokół niego przygotują NASA na kolejny gigantyczny skok – wysłanie pierwszych astronautów na Marsa” – czytamy na stronie agencji.

Uczestnicy misji NASA odcięci od wiadomości ze świata

Jak zauważa Sky News, osoby biorące udział w misji mogły nie być na bieżąco informowane o tym, co dzieje się na całym świecie. Mogły przegapić m.in. atak Hamasu na Izrael i wojnę w Strefie Gazy, uznanie Donalda Trumpa za winnego fałszowania dokumentacji handlowej w celu popełnienia oszustwa wyborczego, czy ugodę założyciela Wikileaks Juliana Assange'a ze Stanami Zjednoczonymi.

