Oburzenie wywołała też sytuacja, w której niemiecki radiowóz przywiózł do Osinowa Dolnego rodzinę imigrantów z Afganistanu i zostawił ich po polskiej stronie granicy. Imigranci ci mieli dostać się do Niemiec przez terytorium Polski (w której poprosili o azyl), ale sposób odesłania ich do Polski — co podkreślały polskie władze — był niezgodny z procedurami. Donald Tusk rozmawiał o sprawie z Olafem Scholzem a niemiecka policja przeprosiła za incydent. Jednak dziennik "Sueddeutsche Zeitung" opisał, już po sytuacji, która miała miejsce w Osinowie Dolnym, incydent w czasie którego niemiecka policja miała nakazać grupie kilkunastu imigrantów "szybkie przejście" na polską stronę granicy.



Najedź myszką (stuknij w ekran) na diagram, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową. rp.pl/Weronika Porębska

Sondaż: 69 proc. osób w wieku 18-24 lat uważa, że Polsce po przyjęciu paktu migracyjnego grozi zwiększony napływ imigrantów

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem - Polsce grozi zwiększony napływ imigrantów w związku z przyjęciem przez Unię Europejską paktu migracyjnego.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 58,6 proc. badanych.



Odpowiedzi „nie” udzieliło 20,5 proc. respondentów.