Poza Niemcami niedoceniana. Currywurst hitem Euro 2024?

Czytaj więcej Euro 2024 Niemcy - Szkocja. Rekord meczów otwarcia Euro pobity, Wirtz szybszy od Lewandowskiego Euro 2024 rozpoczęte w wielkim stylu! Niemcy przeciw Szkocji, jako pierwsza drużyna w historii meczów otwarcia Euro, strzeliła trzy gole w pierwszej połowie oraz zwyciężyła czterema golami (5:1). Bramka Floriana Wirtza z 10. minuty to drugi najszybszy gol premierowych gier na mistrzostwach Europy, a sam zawodnik został najmłodszym autorem bramki w tego typu meczu.

Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej fani udający się na mecze na berliński stadion olimpijski będą mogli kupić currywurst u kibica Herthy Berlin, Olliego Brandta, który od ponad 40 lat sprzedaje fast foody przed stadionem. Brandt jest bardzo dumny z tego, że oferuje currywurst produkowaną według innej wieloletniej rodzinnej receptury i nie myśli zbyt wiele o kiełbaskach spoza stolicy. – Jeśli pojedziesz na przykład do Nadrenii, dostaniesz grillowaną kiełbasę polaną sosem curry, sprzedawaną jako currywurst. Ale to nie jest prawdziwa currywurst – podkreśla Brandt, pokazując opakowanie własnych kiełbas. – To u nas jest prawdziwa kiełbaska curry – dodaje. Jest on zdania, że kibice będą musieli po prostu spróbować różnych jej rodzajów, aby wybrać swój ulubiony. – Nie wiem, ile tysięcy punktów z przekąskami mamy w całym Berlinie, na wschodzie i zachodzie miasta. Każdy robi to inaczej. Nigdzie currywurst nie smakuje tak samo, ale wciąż jest po prostu wyjątkowa – uważa Brandt. I zachęca: „Trzeba spróbować”.