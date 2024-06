Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się szef lokalnych władz Jorge Macri. We wpisie opublikowanym w serwisie X zapowiedział, że będzie wnioskował do wymiaru sprawiedliwości, by nakazał wspinaczowi zapłacić za operację przeprowadzoną przez służby.

Marcin Banot, czyli BNT. Kim jest youtuber ze Śląska nazywany „Spider Manem”?

Mężczyzną, który wpinał się na 125-metrowy wieżowiec Globant Tower, jest 36-letni Marcin Banot, posługujący się w sieci pseudoniemem BNT i nazywany nierzadko "Spider Manem”. To śląski youtuber, który słynie ze wspinaczki na najwyższe budynki świata.

Polak w swoich mediach społecznościowych regularnie publikuje nagrania z podobnych akcji. Wcześniej Banot zatrzymany został podczas wspinaczki bez zabezpieczeń i zezwolenia na 210-metrową Wieżę Montparnasse w Paryżu. W 2021 roku wspiął się zaś na Wieżę Eiffla. W przeszłości bez zabezpieczeń wspiął się także m.in. na dach hotelu Marriott w Warszawie.