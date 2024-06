Jak wynika z prognozy IMGW na środę 12 czerwca i czwartek 13 czerwca, w Polsce dominować mają burze, chmury i ulewy. Temperatura także ma nie być zbyt wysoka – przewiduje się, że będzie raczej chłodno. Wszystko za sprawą tego, że nasz kraj jest w zasięgu chłodnego powietrza polarno-morskiego. Jakiej pogody spodziewać się w środę i czwartek?

Pogoda w Polsce. Prognoza IMGW na środę

Na środę IMGW prognozuje zachmurzenie duże i umiarkowane. Na północy, w centrum i południu wystąpią przelotne opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe są zaś burze. Prognozowana wysokość opadów w ich czasie – do 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C w rejonach podgórskich Karpat, do 19 st. C w centrum i 21 st. C na Podlasiu i Mazowszu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, natomiast na północy porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie będzie dość małe. Na pozostałym obszarze prognozuje się zaś zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, głównie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 6 st. C na Pomorzu, do 9 st. C na przeważającym obszarze i 14 st. C na Lubelszczyźnie. W Sudetach ok. 5 st. C. Wiatr w nocy będzie słaby, zmienny. Jedynie na wybrzeżu będzie umiarkowany, południowo-zachodni.