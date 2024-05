Pożar na Marywilskiej. Handlowcy nocowali pod targowiskiem w kolejce po kontenery

- Było ponad sto osób. Część wróci później, część pojechała po jedzenie - mówił w rozmowie z TVN24 jeden z kupców. Wokół targowiska znajdowało się dużo samochodów – niektórzy mieli w nich spać. Część handlarzy trzymało wartę, gdyż o godzinie 4.00 rano sprawdzana miała być lista obecności. - Dlatego sterczę tu na krześle przez noc do 9 rano, bo wiem, jak to będzie wyglądało. Gdyby nie lista, to wszyscy rzucaliby się na to losowanie. Ludzie nie wytrzymują, są nerwowi. Stracili dorobek życia, ogromne pieniądze. Teraz jest lista, każdy się zapisuje, potwierdza co kilka godzin, że czeka w kolejce. Nie będzie żadnych przepychanek - mówi TVN24 jeden z handlarzy.

Ci, którzy stracili sklepy w pożarze, mogli zgłosić się do urzędu miasta w Warszawie, że chcą handlować na tymczasowym targowisku, do 15 maja. Lista kolejkowa miała – jak mówią kupcy – sprawić, że ci, którzy zadeklarowali potrzebę posiadania 30 metrów kwadratowych powierzchni, rzeczywiście ją dostaną. Deklarując handel, musieli bowiem wybrać wielkość kontenera. Liczba tych 30-metrowych jest jednak ograniczona, a część kupców już po 15 maja uznała, że nie zmieści się na 15 metrach i że także może chcieć większe kontenery.

Pożar centrum handlowego Marywilska 44. Rozszerzono zakres śledztwa

12 maja nad ranem w centrum handlowym Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce wybuchł pożar, który po kilku godzinach całkowicie zniszczył wielką halę handlową, o rozmiarach 250x250 metrów. W wyniku pożaru zapadł się cały dach hali, wnętrze zostało całkowicie spalone.

Sygnały o obecności ognia pochodzące z czujek przeciwpożarowych dotarły do straży pożarnej o 3.30, już 11 minut później pierwsze wozy były na miejscu. Już wtedy ogniem objęte było 2/3 hali. Główny pożar ugaszono do godziny 8, na zgliszczach wciąż trwa dogaszanie ognia.

Straty wynikłe z pożaru są ogromne. W spalonym centrum było prawie 1400 stoisk, w których handlowali głównie Wietnamczycy i Polacy. Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce zorganizowało sztab kryzysowy i zapowiadało organizację pomocy dla poszkodowanych.