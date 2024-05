W sondażu wzięło udział 3 934 pełnoletnich obywateli USA. Z badania wynika, że 83 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 65 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 68 proc. ogółu respondentów obawia się, że w USA może dojść do aktów przemocy ze strony sił ekstremistycznych niezadowolonych z wyniku wyborów prezydenckich.



Po poprzednich wyborach prezydenckich w USA doszło do ataku na Kapitol

6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie doszło do zamieszek i wtargnięcia zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, do siedziby Kongresu, który zatwierdzał wybór Joe Bidena na prezydenta. Wcześniej ustępujący prezydent, Donald Trump, wielokrotnie przekonywał, że wybory zostały „ukradzione”, sugerując oszustwa wyborcze, na które jednak nigdy nie przedstawił żadnych dowodów. Po zamieszkach aresztowano ok. 1 400 osób.



Przeciwko Trumpowi toczą się obecnie postępowania karne dotyczące m.in. podżegania do rebelii oraz wywierania presji na zmianę wyniku wyborów w stanie Georgia.



Sondaż: Wyborcy Partii Demokratycznej znacznie bardziej niż wyborcy Partii Republikańskiej wierzą w uczciwość wyborów

O to, że po tegorocznych wyborach dojdzie do aktów motywowanej politycznie przemocy, nie obawia się 15 proc. respondentów. 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie.