„Spadek liczby aktywnej zawodowo ludności zaszkodzi konsumpcji, co doprowadzi do załamania się krajowego rynku. Zwiększy również obciążenie wynikające z konieczności udzielenia wsparcia populacji seniorów, co będzie prowadzić do spowolnienia gospodarczego i przedłużającego się okresu niskiego wzrostu” - głosi analiza Instytutu.



Rekordowo niska dzietność w Korei Południowej

Korea Południowa od lat mierzy się z niską dzietnością kobiet — w 2023 roku poziom dzietności w kraju spadł do 0,72, co oznacza, że statystyczna Koreanka rodzi mniej niż jedno dziecko. Tymczasem, aby zapewnić naturalne zastępowanie pokoleń, dzietność musi wynosić co najmniej 2,1. Poniżej tego poziomu, bez napływu imigrantów, liczba mieszkańców kraju będzie się zmniejszać.



W lutym 2024 roku w Korei Południowej urodziło się 19 362 dzieci — był to luty z najniższą liczbą urodzeń odkąd takie statystyki zaczęły być zbierane w 1981 roku.