Odeszła pozostając wierna sobie. Jaka naprawdę była prof. Jadwiga Staniszkis

Jest autorką wielu książek socjologiczno-politologicznych, w których podejmowała problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, teorię realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacji,

W latach 1981–1995 była najczęściej cytowanym za granicą polskim socjologiem, a jej teksty dotyczące socjologii polityki, socjologii ekonomii i socjologii organizacji oraz transformacji ustrojowej w Polsce i krajach Europy Wschodniej są włączane na wielu uczelniach świata do wykazów lektur.

Staniszkis na liście Wildsteina, bliska samobójstwa

1 lutego 2005 roku do Internetu trafiła tzw. lista Wildsteina, czyli spis nazwisk i sygnatur z katalogu osobowego IPN zawierających źródła informacji służb bezpieczeństwa PRL. W rejestrze IPN-u było także nazwisko profesor Staniszkis. Wystąpiła ona do IPN o nadanie jej statusu pokrzywdzonej. - Gdy w 2004 r. opublikowano listę Wildsteina sama myślałam o samobójstwie. To był dla mnie szok. To była część niszczenia wizerunku - mówiła.

Politycznie niezależna i krytyczna wobec każdego

Politycy nie mogli na nią liczyć. Walczyła z komuną, wspierała „Solidarność”, ale potrafiła ją też krytykować w swoich pracach o samoograniczającej się rewolucji. Krytykowała rządy postkomuny, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wspierała rządy AWS, początkowo PiS, ale później również krytycznie oceniała politykę Jarosława Kaczyńskiego. Krytycznie wyrażała się o całej polskiej scenie politycznej. Krytykowała prezydenturę Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, mówiąc m.in., że stworzył "najgorszy i najmniej kompetentny rząd w historii Polski". Mimo, że wiązała nadzieje z rządami PiS, który miał reformować Polskę i skończyć z postkomuną, krytykowała za „reformę” wymiaru sprawiedliwości, jaką rozpoczął rząd Beaty Szydło. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, którego również wspierała w wyborach, zarzucała brak charakteru, chwiejność i kompromitację spowodowaną zgodą na reformę wymiaru sprawiedliwości.

O Jarosławie Kaczyńskim, którego ceniła mówiła Onetowi: „Jarosław Kaczyński nie powinien aktywnie uczestniczyć w polityce, bo wciąż jest wewnętrznie zdruzgotany, co przekłada się na życie publiczne i rosnące podziały. Konieczna jest zmiana pokoleniowa w polityce. Agresja prezesa PiS rodzi kolejną agresję. To budowanie kolejnych podziałów, co jest przerażające. Dużą rolę do odegrania mają media, które powinny wyciszać sytuację i pokazywać wartości bardziej uniwersalne i wspólne.”