Szefowa niemieckiego MSW: Ponad 700 zatrzymanych przemytników ludzi

Od wprowadzenia w październiku ub. roku kontroli na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią policja zatrzymała 708 przemytników migrantów oraz udaremniła 17 600 prób nielegalnego wjazdu do Niemiec – poinformowała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. Według niej liczba wniosków o azyl w Niemczech „jest obecnie o jedną piątą mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku”.

Reklama

Kontrole na granicach z trzema sąsiadami Niemiec zostały wprowadzone w obliczu znacznego wzrostu liczby migrantów, przybywających m.in. szlakiem przez Polskę i Białoruś. Na granicy z Austrią kontrole prowadzone są już od lat. Według obecnego rozporządzenia maja obowiązywać do połowy czerwca br., jednak Faeser już zapowiedziała rozszerzenie po tym terminie kontroli na wszystkie granice Niemiec w związku z rozpoczynającymi się wówczas piłkarskimi Mistrzostwami Europy Euro 2024.

Czytaj więcej Polityka Obelgi, groźby i ataki. Samorządowcy rezygnują z polityki Wielu burmistrzów i radnych w Niemczech jest celem ataków radykałów. Większość z nich pracuje społecznie. I coraz częściej myśli o wycofaniu się z polityki.

Karta płatnicza dla uchodźców

Według szefowej MSW w walce z przemytem ludzi i nielegalna migracją pomogą również decyzje podjęte w ostatnim czasie przez koalicję rządzącą SPD, Zielonych i liberalnej FDP, jak przyspieszenie deportacji i procedur azylowych oraz wprowadzenie karty płatniczej, która zastąpi świadczenia wypłacane uchodźcom w gotówce. Ma to także zapobiec temu, by osoby starające się o azyl w Niemczech, „wykorzystywały pieniądze od niemieckiego państwa na płacenie przemytnikom za sprowadzenie ich albo ich bliskich do Niemiec”, tłumaczyła Faeser.