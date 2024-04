Czytaj więcej Wojsko Żubr zginął na drodze. Zwierzę potrącił kierowca wojskowej ciężarówki We wsi Stare Masiewo przy granicy z Białorusią doszło do wypadku z udziałem żubra. Zwierzę zostało potrącone przez ciężarówkę wojskową. Żubr zmarł na miejscu, a sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Żubr potrącony śmiertelnie przez wojskowe auto. To już kolejny raz

Nie jest to pierwszy przypadek w ostatnim czasie, kiedy w wypadku giną żubry. Podobne zdarzenie miało miejsce także w listopadzie. We wsi Stare Masiewo przy granicy z Białorusią doszło wówczas do wypadku z udziałem żubra. Zwierzę zostało potrącone przez ciężarówkę wojskową. Żubr zmarł na miejscu, a sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa. - Zwierzę prawdopodobnie wyszło znienacka na drogę i kierowca nie zdążył wyhamować. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa - mówiła w rozmowie z TVN24 major Anna Soliwoda z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

W grudniu doszło zaś do wypadku między Białowieżą a Hajnówką – ciężarowy pojazd wojskowy potrącił dwa żubry. Zwierzęta niestety nie przeżyły.