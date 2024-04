Pod rządami dyktatora Białoruś się wyludnia. Dokąd uciekają młodzi ludzie?

30-letni Antoni postanowił nie czekać na kolejną wizytę służb i uciekł do Polski. Z zawodu jest programistą i w Mińsku prowadził firmę zatrudniającą kilka osób. Cztery lata temu uczestniczył w protestach, kilkakrotnie trafiał do aresztu.

– Wracałem z zagranicy, gdy zostałem zaprowadzony do osobnego pokoju i odebrano mi telefon. Funkcjonariusz zniknął na kilkanaście minut z moim smartfonem. Bałem się, mimo że wszystkie „wrażliwe dane” wcześniej usunąłem. Znaleziono jakieś potwierdzenia przelewów, których dokonywałem trzy lata temu na rzecz jednej z opozycyjnych organizacji. Wówczas cudem nie trafiłem do więzienia, powiedzieli, bym jechał do domu i „mocno na siebie uważał”. Wiedziałem, że muszę uciekać – opowiada „Rzeczpospolitej” Antoni, który zastrzega anonimowość. Obawia się o bezpieczeństwo krewnych, którzy pozostają na Białorusi. W Mińsku sprzedał mieszkanie, bo obawiał się, że zostanie odebrane przez władze (reżim odebrał już kilka mieszkań przebywającym za granicą liderom opozycji demokratycznej), na nowo układa swoje życie w Warszawie. – Nie wiem, czy w ogóle kiedyś powrócę – przyznaje.

Ponad 100 tys. Białorusinów w Polsce

Pod koniec ubiegłego roku działające w Warszawie Centrum Białoruskiej Solidarności informowało, że w Polsce mieszka 119 tys. obywateli Białorusi. Chodzi głownie o tych, którzy posiadają kartę czasowego lub stałego pobytu. Z kolei w sierpniu 2020 roku nad Wisłą legalnie mieszkało jedynie 28 tys. obywateli Białorusi. Podobna sytuacja jest na Litwie, gdzie (według danych tamtejszych służb migracyjnych) mieszka już ponad 62 tys. Białorusinów i liczba ta co roku rośnie.

Czytaj więcej Polityka Łukaszenko zdany na łaskę Putina Białoruś uzależniła się od Rosji znacznie bardziej, niż zakładano na Kremlu jeszcze kilka lat temu. Mińsk i Moskwa mają plan integracji na kolejne trzy lata.

To musi niepokoić rządzących w Mińsku, gdyż w wielu sektorach brakuje już rąk do pracy. Władze siłą próbują zatrzymać lekarzy, którzy masowo uciekają do Europy (w tym wielu przeprowadziło się do Polski). Kilka miesięcy temu reżim zmienił prawo i absolwenci uczelni medycznych będą musieli „odrobić” w lokalnych szpitalach co najmniej pięć lat. W przeciwnym wypadku zostaną obarczeni gigantyczną karą finansową.

Przedstawiciele reżimu milczą o masowej ucieczce obywateli z kraju, zwłaszcza tych młodych i wykształconych. Problemy demograficzne chcą rozwiązywać poprzez „zachowanie wartości duchowych”.