32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wydarzeniu nazwanemu "Płuca po pandemii" towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!”.

Za zebrane podczas 32. Finału pieniądze WOŚP planuje się kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, w tym rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, przyrządy do diagnostyki czynnościowej (polisomnografy i przenośne spirometry), sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz sprzęt do torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

W tegoroczne wydanie zbiórki zaangażowało się 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Powstało aż 1685 sztabów.