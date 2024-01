32. Finał WOŚP. Orkiestra zebrała ponad 175 mln. Jerzy Owsiak: Apetyt rośnie (WIDEO)

32. Finał WOŚP. Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Według najnowszych danych podanych przez organizatorów, na koncie 32. Finału WOŚP jest 160,1 mln zł.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wydarzeniu nazwanemu "Płuca po pandemii" towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!".

Za zebrane podczas 32. Finału pieniądze WOŚP planuje kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, w tym rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, przyrządy do diagnostyki czynnościowej (polisomnografy i przenośne spirometry), sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz sprzęt do torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

- Pulmonologia, dla której gramy, "Płuca po pandemii", to jest 15 oddziałów dziecięcych i 49 dla dorosłych, a to się może zmienić i na pewno się zmieni. Rozmawiamy dzisiaj z naszymi ekspertami o tym. Płuca po pandemii wymagają diagnozy, wymagają leczenia, wymagają rehabilitacji i my to chcemy robić z udziałem najnowocześniejszych urządzeń, takich, które będą robiły to najlepiej jak tylko mogą robić dla naszego dobra - mówił na wcześniejszej konferencji prasowej Jerzy Owsiak.