1 stycznia 1000 r.

1 stycznia 1001 r.

C. 1 stycznia 2000 r.

D. 1 stycznia 2001 r.

2022 rok – Tomasz Orzechowski

Kto w połowie XIX wieku skomponował "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?

A) Franciszek Liszt z Raiding

B) Edward Grieg z Bergen

C) Robert Schumann z Zwickau

D) Tekla Bądarzewska z Mławy

2024 rok – Mateusz Żaboklicki

Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy:

A) gadów

B) płazów

C) ptaków

D) owadów

Program „Milionerzy”. Na czym polega program prowadzony przez Huberta Urbańskiego?

W programie „Milionerzy”, który emitowany jest w stacji TVN, sprawdzana jest wiedza z różnych dziedzin. Jego uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, obejmującej przede wszystkim takie tematy, jak: historia, sztuka, teologia, polityka, ekonomia, matematyka, język, podróże, sport, rozrywka, żywność oraz gry i zabawy. Co ciekawe, w porównaniu z rokiem 2000, w latach 2017–2019 zadawano przeciętnie mniej pytań z zakresu historii, ekonomii, sportu i podróży, a więcej pytań dotyczących polityki i społeczeństwa, rozrywki, jedzenia oraz języka polskiego. Pytania odnoszące się do wiedzy akademickiej występują mniej więcej z taką samą częstością, co pytania sprawdzające tzw. wiedzę codzienną.

Wszystkie podstawowe zasady gry teleturnieju oparte są na oryginalnej, brytyjskiej wersji programu – „Who Wants to Be a Millionaire?”. Podczas gry o milion złotych uczestnik musi poprawnie odpowiedzieć na dwanaście zamkniętych pytań. W czasie gry zawodnik ma do dyspozycji koła ratunkowe.