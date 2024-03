Roman Polański powinien stanąć przed sądem w Paryżu pod zarzutem zniesławienia. Nie stawi się?

5 marca 2024 w sądzie w Paryżu odbyć się ma proces w sprawie zniesławienia aktorki. Prawnicy reżysera twierdzą, że artysta nie pojawi się na rozprawie. Obecna ma być oskarżycielka reżysera, 56-letnia Charlotte Lewis.

„Dyskredytowanie i zniesławianie ludzi jest integralną częścią systemu Polańskiego” – powiedział w rozmowie z agencją AFP prawnik kobiety, Benjamin Chouai. Prawniczka Polańskiego, Delphine Meillet, twierdzi natomiast, że do żadnego zniesławienia nie doszło. „Polański ma prawo bronić się publicznie, podobnie jak kobieta, która go oskarża” – powiedziała. Obrońcy Polańskiego jako świadka wezwali miedzy innymi Stuarta White’a – autora artykułu do „News of the World” z 1999 roku.

W 2010 roku Lewis oświadczyła, że zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie, bo chciała ”przeciwstawić się sugestiom zespołu prawnego Polańskiego, jakoby sprawa gwałtu z 1977 r. była odosobnionym przypadkiem”.

W swojej karierze Polański miał do czynienia z szeregiem pozwów dotyczących przestępstw na tle seksualnym. Jednak nigdy wcześniej nie stanął w związku z tym przed francuskim sądem. Reżyser jest nadal oskarżany w Stanach Zjednoczonych o gwałt w 1977 roku na 13-latce. Później był jednak również oskarżany w innych sprawach.

W 2019 roku francuska fotograf Valentine Monnier oskarżyła Polańskiego o zgwałcenie jej w swoim szwajcarskim domku w 1975 roku, kiedy miała 18 lat i pracowała jako modelka i aktorka. W 2020 roku francuskie gwiazdy kina opuściły galę wręczenia Cezarów po tym, jak reżyser został nagrodzony za film „Oficer i szpieg".