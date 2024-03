- Definicja otyłości podkreśla jej przewlekłość, złożoność i wieloczynnikowość. Coraz więcej specjalistów zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt - tendencję do nawrotów. Wielu pacjentów w swoim życiu łącznie utraciło więcej kilogramów niż wynosi aktualnie ich masa ciała. To pokazuje, że otyłość to znacznie więcej niż tylko kwestia masy ciała - to skomplikowany stan, który wymaga zrozumienia i skutecznej interwencji medycznej - zaznacza dr Zuzanna Przekop.

Raport Holi „Holistycznie o problemie otyłości w Polsce/klinikaholi.pl/raport

Jak czytamy w raporcie, szansą dla pacjentów są analogi GLP-1, które zatrzęsły światem medycznym – okazało się bowiem, że leki te, pierwotnie zaprojektowane do wyrównania stężenia glukozy we krwi, wspomagają utratę masy ciała i robią to wyjątkowo skutecznie.

Leki, które pomagają w walce z otyłością. Analogi GLP-1

Badania kliniczne wykazały, że analogi GLP-1 mogą skutecznie redukować masę ciała u pacjentów z chorobą otyłościową, jednocześnie poprawiając kontrolę glikemii i zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Jednakże ich skuteczność w leczeniu otyłości jest największa, gdy są one stosowane wraz z innymi elementami terapii, zwłaszcza zmianą stylu życia - - mówi prof. dr hab. Alina Kuryłowicz, członek rady medycznej kliniki Holi. - Włączenie do terapii takich działań jak odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna oraz wsparcie psychologiczne pozwala maksymalizować efektywność leczenia i utrzymanie osiągniętych rezultatów. Stosowanie analogów GLP-1 bez modyfikacji stylu życia, będzie po pierwsze nieefektywne, a po drugie, spowoduje, że po odstawieniu leku dojdzie do nawrotu choroby otyłościowej - podkreśla.