- Funkcjonariusze wyjaśniają, że robią to, by zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które wchodzą w relacje intymne z nieletnimi — powiedział urzędnik z Balkanabat.



Urzędnik z Balkanabat mówi, że testy dziewictwa mają związek z informacją o wzroście liczby ciąż nastolatek w prowincji w ostatnich miesiącach

- Obecnie w prowincji prowadzone są inspekcje zakrojone na szeroką skalę - dodał.



Rząd nie przedstawił żadnej informacji wyjaśniającej, dlaczego przeprowadza obowiązkowe badania ginekologiczne uczennic. Jednak urzędnik z Balkanabat mówi, że ma to związek z informacją o wzroście liczby ciąż nastolatek w prowincji w ostatnich miesiącach. Tylko w Balkanabat w ciążę miało zajść sześć nastolatek.



- Ta informacja dotarła do Ministerstwa Edukacji, które skarciło szefa departamentu edukacyjnego w wilajecie balkańskim. Zaraz potem władze rozpoczęły testy "czystości moralnej" w wielkich miastach - poinformował informator RFE/RL.



W Turkmenistanie w przeszłości sprawdzano już dziewictwo uczennic

W przeszłości w Turkmenistanie takie badania uczennic były już prowadzone. W 2018 roku akcję sprawdzania dziewictwa dziewcząt oraz kontrolę telefonów komórkowych chłopców przeprowadzono w wilajecie daszoguskim. Telefony chłopców sprawdzono pod kątem tego, czy nie ma na nich materiałów pornograficznych.