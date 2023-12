Gwałtowny wzrost zachorowań. Co wiadomo o sytuacji w Chinach?

Sytuacja zdrowotna w Chinach przyciągnęła uwagę całego świata. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała później, że nie wykryły żadnych niezwykłych lub nowych patogenów, a lekarze i badacze zdrowia publicznego twierdzą, że nie ma dowodów na międzynarodowy alarm.

Władze Tajwanu zaleciły jednak w tym tygodniu osobom starszym, bardzo młodym i osobom o słabej odporności unikanie podróży do Chin.

Czytaj więcej Zdrowie Fala zachorowań. Tajwan odradza seniorom i dzieciom wizyty w Chinach W związku z dużą liczbą przypadków zachorowań na choroby układu oddechowego w Chinach, Ministerstwo Zdrowia Tajwanu apeluje, by seniorzy, małe dzieci i osoby z obniżoną odpornością unikały odwiedzi w Państwie Środka.

Co do tej pory wiemy o gwałtownym wzroście zachorowań w drugim najbardziej zaludnionym kraju na świecie i dlaczego eksperci uważają, że nie ma powodu do paniki?

Wzrost zachorowań w Chinach

Do wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego doszło, gdy Chiny przygotowują się do pierwszego pełnego sezonu zimowego od czasu zniesienia surowych ograniczeń dotyczących COVID-19 w grudniu ubiegłego roku.