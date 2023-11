"The Guardian" po ponad 20 latach usuwa list bin Ladena. Powodem zainteresowanie internautów

Czytelnicy, którzy chcą wejść na stronę, gdzie do środy dostępny był list, otrzymują wiadomość: Ta strona wcześniej ukazywała dokument zawierający, w tłumaczeniu, pełny tekst "Listu do narodu amerykańskiego" Osamy bin Ladena, o którym donosił "The Observer" w niedzielę 24 listopada 2002 roku. Dokument, który został opublikowany tutaj tego samego dnia, został usunięty 15 listopada 2023 r.

Decyzję skomentował rzecznik prasowy brytyjskiego dziennika. - Transkrypcja opublikowana na naszej stronie internetowej 20 lat temu była szeroko udostępniana w mediach społecznościowych bez pełnego kontekstu. Dlatego zdecydowaliśmy się go usunąć i zamiast tego skierować czytelników do artykułu, który go wyjaśniał - powiedział.

Na TikToku użytkownicy dyskutowali m.in. o stwierdzeniu bin Ladena, że 11 września 2001 roku wydarzył się z powodu wsparcia Izraela przez USA.

Użytkownicy TikToka wracają do antyizraelskiego listu Osamy bin Ladena sprzed 21 lat

"Rzucili przeciwko nam setki tysięcy żołnierzy i zawarli sojusz z Izraelczykami, aby nas represjonować i okupować naszą ziemię; to był powód naszej odpowiedzi" - czytamy w liście, który można łatwo znaleźć w innych miejscach w Internecie.