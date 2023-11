Słowacy blokują granicę z Ukrainą w geście solidarności z Polakami

Słowaccy kierowcy ciężarówek organizują w czwartek symboliczną, godzinna blokadę głównego przejścia na granicy z Ukrainą, by wesprzeć apele swoich polskich kolegów wzywających do ograniczenia liczby ukraińskich ciężarówek wpuszczanych do UE.