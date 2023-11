ReImagine TALKS. "Reimagine Narratives" z profesorem Marcinem Napiórkowskim

„Mój mentor, profesor Andrzej Nowak, bardzo często podkreśla, że tak naprawdę mamy bardzo ograniczoną liczbę uniwersalnych historii… Cenione przez nas piosenki, powieści czy seriale telewizyjne są stworzone ze swoistych cegiełek” – wyjaśnia profesor Napiórkowski. Kiedy udaje nam się ustalić, które z tych cegiełek lub jakie narracje są używane przez ludzi uczestniczących w wysoce spolaryzowanych dyskusjach, zyskujemy możliwość „moderowania debaty, zmniejszania polaryzacji, a bardzo często również tworzenia pomostów opartych na określonych wartościach i wspólnych historiach”. „Pozwala nam to budować poczucie solidarności i empatię, a także tworzyć silne podstawy demokracji deliberatywnej, która nie będzie sprzeczna z podejściem opartym na dowodach. Możemy mieć jedno i drugie: zarówno niepodważalne fakty, jak i empatię pozwalającą zrozumieć, że niektórzy ludzie postrzegają fakty z odmiennej perspektywy”.

Zawsze zaczynamy od opowiadania historii Prof. Marcin Napiórkowski

Według profesora Napiórkowskiego obecna polaryzacja jest efektem ubocznym mediów społecznościowych, ponieważ „opierają się one na reklamie i muszą przyciągać uwagę, a niekiedy wręcz uzależniać odbiorców, aby były skuteczne. Algorytm nie jest więc z natury zły, po prostu szuka tego, co przyciąga naszą uwagę”. Jako ludzie fascynujemy się rzeczami, które są antagonistyczne. „Problem z mediami społecznościowymi wymaga przemyślenia i przeobrażenia w bardzo głębokim stopniu sposobu, w jaki one działają, oraz ich modelu biznesowego” – dodaje profesor.

Według niego praca psychologa społecznego Andrzeja Nowaka, głównego badacza NODES, sugeruje, że „wiele narracji na temat klimatu tak naprawdę nie dotyczy klimatu”, lecz często są to tylko „środki służące do wyrażania bardzo głębokich lęków, nadziei lub ambicji”. „Zafascynowało mnie to, że wiele tych wartości i emocji było czymś wspólnym dla obu stron konfliktu. Sugeruje to, że spora część działań podejmowanych w celu informowania o zmianach klimatu była błędna, bo zamiast skupić się na budowaniu pomostów i nawiązywaniu do wartości wspólnych dla tych osób tworzyliśmy mury i nastawialiśmy ludzi przeciwko sobie poprzez polaryzację i tworzenie dwóch obozów: tych, którzy mają rację, i tych, którzy rozsiewają fake newsy”.

Nigdy nie patrzymy na rzeczy przez pryzmat faktów. Jak wyjaśnił profesor Napiórkowski na początku tego wywiadu, „zawsze zaczynamy od opowiadania historii”. Według niego „Fascynującym aspektem NODES jest to, że próbujemy odwrócić ten mechanizm i zaczynać od podejścia »chcę usłyszeć twoją historię«. Opowiedz mi swoją historię. Powiedz mi, co jest dla ciebie ważne”. Tylko poprzez bardzo uważne słuchanie narracji innych osób będziemy w stanie zrozumieć ich sposób myślenia i ich odczucia dotyczące różnych problemów, a także dowiedzieć się, jak budować pomosty z myślą o zdrowszych i silniejszych społeczeństwach demokratycznych.

