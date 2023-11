Rośnie liczba ofiar orkanu Ciaran. W piątek żywioł dotrze do Polski

Skutki orkanu Ciaran były odczuwalne również na południu Hiszpanii oraz Portugalii. Kilka regionów zostało objętych tam czerwonym alertem. Powalone przez żywioł drzewa spowodowały przerwy w dostawie prądu, a ruch kolejowy został zakłócony. W dziewięciu włoskich regionach także ogłoszono alert pogodowy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Orkan Ciaran uderzył w Europę Zachodnią. Wkrótce dotrze do Polski W północno-zachodniej Europie mieszkańcy mierzą się ze skutkami orkanu Ciaran. We Francji zginęła jedna osoba, a władze zostały zmuszone do zamknięcia szkół, lotnisk i połączeń kolejowych.

Meteorolodzy ostrzegają, że Orkan Ciaran może nieść ze sobą silne wichury oraz ulewne opady. Eksperci podkreślają, że wiatr może łamać i powalać drzewa, a także zrywać z budynków dachy oraz uszkadzać linie energetyczne. W dużej części Europy mogą wystąpić też powodzie lub podtopienia.

Do mieszkańców regionów, w których wprowadzono czerwony alert apeluje się o pozostanie w domach.

Orkan Ciaran w Polsce. Czy będzie niebezpieczny? IMGW ostrzega przed wiatrem

Huragan Ciaran przemieszcza się na wschód Europy, w związku z czym w piątek dotrze do Polski. Dojść może do licznych wichur, ulew i śnieżyc, które mogą doprowadzić do podtopień, a miejscowo – nawet powodzi.