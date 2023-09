Ursula von der Leyen i Giorgia Meloni na Lampedusie. Sytuacja „nie do zniesienia”

Premier Meloni wezwała w piątek UE do szybkiego działania. Jak powiedziała, sytuacja we Włoszech jest „nie do zniesienia” z powodu napływu uchodźców.

Zdaniem Ursuli von der Leyen, w związku z licznymi przeprawami migrantów przez Morze Śródziemne, należy zwiększyć nadzór na morzu i z powietrza. – Możemy to zrobić za pośrednictwem Frontexu – wyjaśniła, odnosząc się do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała inne państwa UE do odciążenia Włoch poprzez przyjmowanie migrantów z Lampedusy. Ponadto, jak stwierdziła, należy przyspieszyć pomoc dla tunezyjskiej straży przybrzeżnej.

Giorgia Meloni: Powstrzymać nielegalną migrację

– Musimy powstrzymać nielegalną migrację – zaapelowała Giorgia Meloni. Włosko-tunezyjskie porozumienie w sprawie migracji musi zostać szybko rozszerzone na inne państwa Afryki Północnej. Włoska premier podkreśliła, że wszystkie państwa UE muszą współpracować w tym zakresie. Rozdzielenie migrantów i uchodźców pomiędzy kraje UE nie rozwiąże zaistniałego problemu.

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser obiecała Włochom solidarność w kryzysie uchodźczym po rozmowie telefonicznej z szefami MSW Włoch, Hiszpanii, Francji i komisarz UE do spraw wewnętrznych Johansson. Od początku roku do wybrzeża Włoch dotarło ponad 127 tys. migrantów. To prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.