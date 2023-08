Nie żyje 39-letnia blogerka kulinarna. Promowała w sieci dietę opartą wyłącznie na owocach

Inny znajomy powiedział, że patrzyli, jak "rozpływa się na naszych oczach", ale wierzyła, że "wszystko jest w porządku".

Samsonowa często promowała "monoposiłki" w swoich mediach społecznościowych i zamieszczała filmy, na których spożywa tylko tuzin pomidorków koktajlowych z awokado na jeden posiłek.

We wpisie zamieszczonym na Instagramie z 7 czerwca Samsonowa udostępniła serię zdjęć wraz z podpisem, że jest podekscytowana sezonem owocowym w Tajlandii.

"To najbardziej wyczekiwany czas! Czas przybrać na wadze! Niesamowita różnorodność tajskich owoców. Typowy tajski tradycyjny posiłek obejmuje jedzenie sezonowych owoców i warzyw, które są dobrze znane z tego, że są pyszne i świeże. Nigdy nie będziesz się nudzić, mając duży wybór przez cały rok" - pisała.

Rodzina kobiety ma nadzieję, że jej ciało zostanie wkrótce przewiezione do kraju. Jej matka zaapelowała do ludzi, by "przestali pisać złe rzeczy". - Ona już nie żyje, już jej nie ma - powiedziała 63-letnia Wera Samsonowa. - Proszę, przestańcie pisać złe rzeczy, bardzo mnie to boli. Wybrała taką drogę. Walczyłam przez wiele lat, ale nie słuchała swojej matki - dodała.