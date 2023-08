Vittorio Sgarbi, wiceminister kultury Włoch, który w 2023 roku został również burmistrzem Arpino, miasteczka leżącego w regionie Lacjum w środkowej części Włoch, postawił zaskoczyć radę miejską. Polityk zdecydował, że spotkania nie zwoła w ratuszu, lecz na basenie. W sieci Sgarbi opublikował wideo, na którym tłumaczy swoją decyzję. "Jesteśmy w Arpino, w wiejskim domu, w którym znajduje się ten piękny basen. Aby nie stracić przyjemności lata, chłodnego powietrza i i jednocześnie pełnić funkcję burmistrza, zbieramy tu radę" - mówi.

- To była bardzo pożyteczna sesja rady. Pracowaliśmy naprawdę dobrze. Omówiliśmy wiele tematów. Poruszyliśmy w szczególności instalację wspaniałej rzeźby Cycerona, stworzonej przez niezwykłego artystę jakim jest Marco Lodola - powiedział Sgarbi w rozmowie z dziennikiem "Il Tempo”, zapowiadając, że będzie to powtarzał.

Vittorio Sgarbi jest we Włoszech bardzo popularny. Uznaje się go między innymi za jednego z najważniejszych krytyków sztuki we Włoszech. Media opisują go jako "kontrowersyjnego polityka” – znany jest on bowiem z licznych skandali obyczajowych.