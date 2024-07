Podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż ma być „czysty”. Migranci i bezdomni usunięci

Grupa protestacyjna zgodziła się, gdy usłyszała, że rodziny wsiądą do autobusów jadących do prowincji niedaleko Paryża, a rodziny w schroniskach pozostaną razem. Pomimo porozumienia, przywódcy protestów wyrazili obawę, że posunięcie to spowoduje izolację migrantów, i stwierdzili, że nadal nie jest jasne, co stanie się z bezdomnymi w mieście.

Przed Igrzyskami Olimpijskimi dostęp do lokali został ograniczony

Wśród osób, które zostały wywiezione z Paryża, była Natacha Louise Gbetie, 36-letnia migrantka z Burkina Faso i jej roczny syn, którego niosła na plecach. Gbetie, która kiedyś pracowała jako księgowa w swoim kraju, pięć lat temu wyemigrowała z rodziną do Montpellier na południu Francji.

Po trudnej sytuacji przeprowadziła się do Paryża. Udało jej się związać koniec z końcem, pracując jako opiekunka do dzieci i śpiąc w lokalu komunalnym. Skończyło się to w okresie poprzedzającym igrzyska, kiedy – jak twierdzi – dostęp do mieszkań socjalnych został ograniczony, a ceny noclegów w hostelach poszybowały w górę. Powiedziała, że ​​większość pracodawców we Francji nie chce jej zatrudnić, ponieważ jest imigrantką bez ustalonego statusu prawnego i poczuła się odrzucona, gdy antyimigrancka partia skrajnie prawicowa zyskała większą władzę we Francji.

– Myślę, że Francja jest zmęczona migrantami, chcą, żebyśmy opuścili ich kraj – powiedziała Gbetie.