Nielegalni migranci chcą do Niemiec. Będą kontrole na granicy z Polską?

Władze graniczących z Polską landów ślą bezustannie do Berlina apele o wprowadzenie stałych punktów kontroli na wschodniej granicy, podkreślając, że ochrona granic należy do kompetencji rządu federalnego.

Nielegalni imigranci będą zawracani z Niemiec do Polski?

Do czerwca tego roku do Brandenburgii wjechało ponad 10 tys. nielegalnych imigrantów, jedna czwarta więcej niż w całym ubiegłym roku. Na wszystkich niemieckich granicach zatrzymano w tym czasie 45,3 tys. osób. – Wschodni szlak migracyjny, jak określa go unijna agencja ochrony granic Frontex, jest obecnie najbardziej uczęszczany, obok bałkańskiego i śródziemnomorskiego. – Umiera na nim i odnosi obrażenia statystycznie mniej imigrantów – zwraca uwagę lewicowy „Tageszeitung”, opisując, w jaki sposób poprzez Rosję, Białoruś i Polskę uchodźcy dostają się do Niemiec.

Stąd coraz częstsze apele do Berlina o wprowadzenie kontroli – jak na granicy Bawarii z Austrią, która była przez lata główną trasą nielegalnej migracji do Niemiec. W wyniku tych kontroli w roku ubiegłym z granic Bawarii zawrócono 15 tys. nielegalnych imigrantów. Są to zarówno osoby, które usiłowały wjechać nielegalnie do Niemiec nawet bez zamiaru ubiegania się o azyl, jak i te, które złożyły już wniosek azylowy w innych krajach UE lub też mają zakaz przekraczania granicy Niemiec.

Takie rozwiązanie na wschodniej granicy oznaczałoby zawrócenie do Polski wielu tysięcy nielegalnych imigrantów.

Szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser (SPD) nie chce nic słyszeć o stałych kontrolach granicznych. Jej zdaniem niedawny kompromis w ramach UE w sprawie ochrony zewnętrznych granic unijnych pozwoli na utrzymanie otwartych granic wewnątrz wspólnoty, gdyż do Niemiec napływać będzie w sumie mniej imigrantów.